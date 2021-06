«d’aquella pols vénen aquests fangs»: vol dir que les causes dolentes produeixen dolents efectes

Jorns de calima persistent. Jorns de generalitzat aixafament corporal i enterboliment mental i, per fi, rere una borrasca, la visibilitat de fang saharià damunt dels capós automobilístics -que no dels gallinacis que aviat se l’espolsaran del damunt -, ajuda a entendre una de les causes del perquè de la feblesa física i mental: el permanent polsim ambiental.

