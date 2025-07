Sense categoria

“criatura de déu, o criatura del senyor”: nom que es dona a la persona gran que obra puerilment

Una de les atraccions de fira era la cerimònia ritual que, per cinquanta rals, donava dret a obtenir el diploma acreditatiu del “Reial Ordre del Carro”. El to seriós del discurs de l’entrega credencial, atreia innocents mirades per conèixer fins a quin punt els majors eren capaços de ser tan infantils com ells.

