“córrer la cortina”: amagar alguna cosa, guardar silenci sobre d’ella

No passis pena, tu pots continuar amagant tot el que vulguis sense dir ni piu perquè, tenint el pas assegurat per sota la cortina, no tens cap necessitat d’obrir-la amb el perill de què se sàpiga tot.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!