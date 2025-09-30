30 de setembre de 2025
Sense categoria
“conèixer ses mates que fan llentiscle”: ser molt perspicaç o experimentat, conèixer el que és bo i el que és dolent
Les persones expertes en el coneixement de la flora i fauna de l’entorn, tot d’una, instruïdes com són, saben els noms i propietats dels fruits de cada arbust o matoll; les que no, dissimulant la ignorància, ens va bé quedar-nos amb saber que els fruits acolorits suavitzen l’aspror del camí de paret seca.
