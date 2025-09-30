tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 30 de setembre de 2025
    Sense categoria
    0 comentaris

    “conèixer ses mates que fan llentiscle”: ser molt perspicaç o experimentat, conèixer el que és bo i el que és dolent

    Les persones expertes en el coneixement de la flora i fauna de l’entorn, tot d’una, instruïdes com són, saben els noms i propietats dels fruits de cada arbust o matoll; les que no, dissimulant la ignorància, ens va bé quedar-nos amb saber que els fruits acolorits suavitzen l’aspror del camí de paret seca.

    fotja comuna (1)
    10.08.2023 | 8.51
    A General, la gatera
    la pareidolia
    19.05.2025 | 8.50
    A Sense categoria
    mania persecutòria
    17.01.2014 | 8.25
    A Sense categoria

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.