coincidències

Si a trenc d’alba hi ha gent que va a treballar, també, coincidint sota el mateix tros de cel esteu vosaltres les gavines exercitant les ales per l’aire i nosaltres, les jubilades, fent anar les cames per terra, però ignorant si coincidim en allò de qui dia passa, any empeny.

