circumstancialitat del tord andarí

Si, tord eixerit, de tant en tant als humans se’ns dona l’oportunitat de” a vista d’ocell” seguir-vos en alguna de les caminades que decidiu fer per terra; tu, però, un cop avui t’adonis d’aquesta circumstància, segurament, per por o per inèrcia pots sortir volant, cosa impossible de fer en circumstàncies similars a les persones descendents dels homínids.

