casualitat o causalitat?

A vegades, tot veient la posició d’objectes en un magatzem de vell no saps ben bé que pensar si s’han estat col·locats a la babalà o a posta…, per exemple, la curriola i la caixa de cabdals de la imatge semblen pertanyen totalment a la segona opció si tenim en compte dites o frases fetes com la de: “Untar les currioles”: obsequiar amb diners o altres donatius els encarregats d’administrar justícia o altres assumptes, perquè els resolguin o encaminin en sentit favorable al donador. En cas de ser una causalitat, felicitats per la finesa d’enginy i en el de ser una casualitat, renoi! sí que devia estar greixada la curriola que no pot sofrir estar separada d’una (ni que sigui petita) caixa forta.

