caragol cargol…

Pujant o baixant per la muntanya, pel montanyí o, lliscant per l’enrajolat del poble arrossegant el pes de la closca de ca teva, no t’oblidis, caragol, de lluir les sinuoses banyes que, a l’hora d’afavorir-te, són motiu per entretenir musicalment criatures i majors.

