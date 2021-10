“aquest és un brou amb pretensions de vi” (el fet de creure’s posseir una qualitat recomanable, un mèrit, una superioritat)

Modestament sense voler-ho, tapant l’astre solar però apagat, el fanal pot fer creure’ns que és mèrit seu el reflex del sol damunt les aigües del port, la qual cosa no treu per aprofitar la dita de l’encapçalament, ara sí escaient cent per cent aplicada damunt la casposa cúpula de jutges del vigent Tribunal Suprem d’Espanya.

