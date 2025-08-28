tempus fugit

de tot i de res

  • @gínia
    • 28 d'agost de 2025
    General, la gatera
    0 comentaris

    aquells lleons famosos com el de “la metro”

    Durant anys amb cara de lleons emprenyats, feia goig fer-vos empassar sobres grans i petits plens de cartes comercials, personals transcendents o sense solta ni volta.

    Un de vosaltres engolia les missives per a dins de l’Estat i l’altre les destinades a l’estranger, però ai l’ast!, la modernització del sistema dels correus electrònics i la de les oficines del servei de correspondència, provocà la vostra desaparició i ara ves a saber si esteu arraconats dins d’algun magatzem municipal, o en una nau de compravenda d’antiguitats o, sí, en els pitjors dels casos, el forn d’una foneria de metall s’encarregà definitivament de fer-vos desaparèixer del tot.

