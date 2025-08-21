tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • @gínia
    • 21 d'agost de 2025
    General, la gatera
    0 comentaris

    aquells cavalls copartícips de la festa

    Pels anys seixanta, quant a les Festes de Gràcia el carrer Progrés acostumava a ser el guanyador, segon o tercer accèssit dels gairebé poc més de la desena de carrers guarnits del barri, la presència de cavalls era tota una atracció gràcies al fet que la Comissió de Festes pactés l’assistència de la Banda Musical de la Guàrdia Urbana Muntada de la ciutat -que la Colau desmantellà-, desfilés vestida de gala tocant Diana o marxes solemnes de caràcter festiu, damunt dels ensinistrats cavalls que quedaven empetitits per la fastuositat de la vestimenta del genet municipalitzat, aquell que amb uniforme més tronat, cada dia, a peu, s’encarregava de l’ordre de circulació i convivència ciutadana.

    Per la gent adulta, sigui per lloar-los o per fotre’ns del plomatge del casc, tal vegada els atreien més aquells urbans engalanats, però les criatures xalàvem d’allò més contemplant aquells enormes cavalls desfilant per l’estretor d’aquell carrer. 

    la temença d’averanys onírics o reals
    06.07.2022 | 9.33
    A General
    “agarrar un cap de corda” (agarrar-se a una possible solució als problemes personals)
    25.08.2020 | 8.37
    A General
    la panconia
    19.03.2014 | 8.22
    A Sense categoria

