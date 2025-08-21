21 d'agost de 2025
aquells cavalls copartícips de la festa
Pels anys seixanta, quant a les Festes de Gràcia el carrer Progrés acostumava a ser el guanyador, segon o tercer accèssit dels gairebé poc més de la desena de carrers guarnits del barri, la presència de cavalls era tota una atracció gràcies al fet que la Comissió de Festes pactés l’assistència de la Banda Musical de la Guàrdia Urbana Muntada de la ciutat -que la Colau desmantellà-, desfilés vestida de gala tocant Diana o marxes solemnes de caràcter festiu, damunt dels ensinistrats cavalls que quedaven empetitits per la fastuositat de la vestimenta del genet municipalitzat, aquell que amb uniforme més tronat, cada dia, a peu, s’encarregava de l’ordre de circulació i convivència ciutadana.
Per la gent adulta, sigui per lloar-los o per fotre’ns del plomatge del casc, tal vegada els atreien més aquells urbans engalanats, però les criatures xalàvem d’allò més contemplant aquells enormes cavalls desfilant per l’estretor d’aquell carrer.
