2 de juliol de 2026
aquell dàlmata de l’estiu del dos mil tretze
Aprofitant l’ombra del porxo mal endreçat, damunt de la tovallola publicitària de la Coca-Cola en la saludable, però insípida versió “light”, aquell dia passaves una de les més normalitzades calorades dels estius de la primera quinzena del segle XXI.
Ara el canvi climàtic de l’escalfament global avançant a passes de gegant, ja no exclou cap racó, ric o pobre, de la UE sense patir-ne les conseqüències.
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