analogia del destí

Ets tota una polida tortugassa que no és conseqüència de cap prolífera niuada d’ous sota la sorra de la platja. Tota tu, ets arena sentenciada a desfer-te a poc a poc, però, no passis pena perquè si fa no fa, les teves restes segurament, en la següent llevantada, acabin com el destí de verdaderes nounades tortuguetes, endinsant-se en la mar.

