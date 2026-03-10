10 de març de 2026
Sense categoria
amor de germans, salta pels bancs (1)
Aniquilats republicans i anarquistes sense necessitat de ser jutjats, l’atractiu consistia a veure entrar emmanillats només gitanos tramposos en negociar o el roba gallines cap d’una família afamada.
(1) L’amor fratern és molt intens en la infantesa, però sol anar refredant-se amb el pas del temps per les diferents vivències i circumstàncies de cada persona.
