amics de pell i ploma

Tu, esplugabous en un tres i no res mentre voles saps on comencen i acaben els límits d’una tanca i també, quin tipus de bestiar l’habita i els bovins són els teus preferits per què, a més a més d’interessar-los que els muntis per alimentar-te dels paràsits que els emprenyen, la seva condició de pacífica lentitud de moviment et permet de caminar al seu costat sense cap temor de rebre cap atzagaiada tipus coça.

