“agafa aire, perdigó” (expressió utilitzada quan algú s’acalora)

Feia aquell oratge agradable que alleujava el patiment de l’onada de calor. Feia temps intentant no veure el llegendari mig got buit de l’infortunat entorn i dissortat món. Feia temps que només veia, esparverada, les tres quartes parts de la buidor del got. Feia, malgrat tot, aquell oratge agradable que l’alleujava del patiment de l’onada de calor.

