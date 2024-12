Sense categoria

“a voluntat”: en la forma o en el temps que es vulgui. «Aquesta peça pot posar-se o treure’s a voluntat».

Són aquelles utilitats amb el temps desgastades que, alhora, amb voluntat d’enyor es mantenen útils, sigui per barrar el pas sigui per no perdre el record.

