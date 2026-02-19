tempus fugit

de tot i de res

  • @gínia
    • 19 de febrer de 2026
    General, la gatera
    a unes copinyes

    La maregassa, escopint-vos des de l’interior del fons marí, us ha fet fora del vostre habitatge.

    De fet, heu estat de sort perquè ara, damunt la sorra, mortes o mig mortes podeu dir que fins al final heu estat lliures sense un cop atrapades, patir el martiritzador ritual de receptes culinàries on, irremeiablement, bullent aigua de cuinar, us obliga a passar el mal tràngol d’una immolació. 

