19 de febrer de 2026
a unes copinyes
La maregassa, escopint-vos des de l’interior del fons marí, us ha fet fora del vostre habitatge.
De fet, heu estat de sort perquè ara, damunt la sorra, mortes o mig mortes podeu dir que fins al final heu estat lliures sense un cop atrapades, patir el martiritzador ritual de receptes culinàries on, irremeiablement, bullent aigua de cuinar, us obliga a passar el mal tràngol d’una immolació.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!