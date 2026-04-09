9 d'abril de 2026
a una gavina enfeinada
Quina feinada que tens per moure’t caminant damunt la fullaraca d’algues i plantes marines expulsades del mar.
Quina feinada per enxampar petits animalons invertebrats o no per dur-te’ls a l’estómac sense necessitat d’aixecar el vol.
Quina feinada controlar la força i alçada de les onades del temporal marí per calibrar la teva empenta en cas d’albirar una víctima comestible tan valuosa perquè et faci volar en picat.
