26 de febrer de 2026
a un gat taronja
Si partim de la base que diu que el taronja és el color de la vitalitat i la creativitat, però també el de la cerca d’un significat profund en l’existència i reconnexió amb un mateix, poca cosa més puc dir-te per afalagar-te llevat que, per si no ho saps, segons aquest enllaç, tu formes part d’una de les cinc races de moix taronja.
Tanmateix, mereixedora de coneixença és la història d’un parent teu rus, per ser d’una tendresa fàcil d’assimilar només per qui té la capacitat de professar el mateix tracte de respecte i amor cap als animals de companyia que cap a les persones de convivència.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!