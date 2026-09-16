16 de setembre de 2026
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a menorca també, perejaume
“Tanmateix, arriba el turisme, que és cosa regirada i paradoxal de mena, i aconsegueix que, mentre a Sant Pol de Mar —per no dir a tota la costa— gairebé totes les terres de conreu són completament ermes, cada matí d’estiu un tractor llauri meticulosament la sorra de la platja de cap a cap: la llaura i la llaura i la llaura”.
Perejaume (Sant Pol de Mar, Maresme 1957)
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