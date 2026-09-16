tempus fugit

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  • @gínia
    • 16 de setembre de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    a menorca també, perejaume

    “Tanmateix, arriba el turisme, que és cosa regirada i paradoxal de mena, i aconsegueix que, mentre a Sant Pol de Mar —per no dir a tota la costa— gairebé totes les terres de conreu són completament ermes, cada matí d’estiu un tractor llauri meticulosament la sorra de la platja de cap a cap: la llaura i la llaura i la llaura”.

    Perejaume (Sant Pol de Mar, Maresme 1957)

    segurament
    22.11.2023 | 8.00
    A Sense categoria
    imaginar
    02.11.2017 | 8.50
    A General
    mercat del born, del 1876 al 1971 la pagesia protagonista (3 de 9)
    01.12.2016 | 7.44
    A General, memòria: mercat del born

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