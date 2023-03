a les portes de les celebracions de setmana santa

Éreu un parell d’una aguda intel·ligència que arrossegàveu des dels ancestres donant molt de pensar, doncs, com totes les espècies d’animals, no teníeu tendències religioses…, el que vull dir és que si per a molta agent aquesta singularitat és una qüestió apresa de vosaltres, és obvi que de la pròxima Setmana Santa, només celebrem que els dies laborals siguin festius i para de comptar.

