a flor de pell

Mig albí mig grisenc, contrastes amb la intensa negror del cavall de raça menorquina, la qual cosa no vol dir que tu no siguis un d’ells que sortires rebel de la matriu de ta mare per aquella satisfacció de dir: sí, soc diferent, però, i què?, resposta que sempre desarma a qui té el dogma calcificat al cervell.

