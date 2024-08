a cavall entre juny i setembre

De Sant Joan a Ciutadella (24 de juny) a la Mare de Déu de Gràcia a Maó (6 de setembre) teniu assegurada la feina en totes les festes patronals de Menorca. Genets amb burgesa elegant indumentària de quan la noblesa remenava les cireres socials, us faran fer bots als Jaleos i corregudes medievals, la mena d’exhibicionisme de destresa del qui duu les regnes, aquesta mena de corretges que per obligada obediència de moviments, us foten dins la boca. Hi ha persones que, embogides per la saragata (algunes ben hidratades de ginebra) com més gaudeixen és veient-vos treballar de valent aquests dos mesos i escaig, però em consta que cada vegada en som més les que de totes totes, preferim veure-us plàcidament passar el dia, lliures de cotilles de flagell, deambulant plàcidament damunt la verdor de qualsevol tanca reservada al pasturatge.

