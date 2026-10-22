tempus fugit

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    • 22 d'octubre de 2026
    General, la gatera
    0 comentaris

    l’apis mellifera

    Com que de les abelles poca cosa més s’ha de dir que no sapiguem, bo és recordar l’aportació al coneixement d’aquests animalons per part d’Albert Einstein assegurant-nos que sense elles no seria pas possible la vida de l’home a la Terra.

    Tanmateix, més o menys savi que el científic de la burleta llengota fotografiada, dins la xarxa trobem l’enllaç de fra Ramon, l’Ermità dels Pirineus, recomanant-nos que, en temps d’hivern, prendre en dejú tisanes de serpoll edulcorades amb una bona cullerada de melada d’avet alleuja infeccions i molèsties respiratòries i tal vegada, afegeix-ho, així ens evitarem caure en la dependència dels guanys de la indústria farmacèutica, espargint vaccins a tort i dret.

    “sembla que els àngels li fan sopes”: ho diuen parlant d’una persona que demostra estar molt satisfeta i esser molt feliç.
    21.11.2023 | 8.30
    A Sense categoria
    el moix del 2n pis
    14.10.2016 | 8.39
    A General, la gatera
    rosa alexandrina (i vulgarment rosa xalandrina): rosa de cent fulles
    15.12.2021 | 8.19
    A General

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