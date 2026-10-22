22 d'octubre de 2026
l’apis mellifera
Com que de les abelles poca cosa més s’ha de dir que no sapiguem, bo és recordar l’aportació al coneixement d’aquests animalons per part d’Albert Einstein assegurant-nos que sense elles no seria pas possible la vida de l’home a la Terra.
Tanmateix, més o menys savi que el científic de la burleta llengota fotografiada, dins la xarxa trobem l’enllaç de fra Ramon, l’Ermità dels Pirineus, recomanant-nos que, en temps d’hivern, prendre en dejú tisanes de serpoll edulcorades amb una bona cullerada de melada d’avet alleuja infeccions i molèsties respiratòries i tal vegada, afegeix-ho, així ens evitarem caure en la dependència dels guanys de la indústria farmacèutica, espargint vaccins a tort i dret.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!