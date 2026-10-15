Rechnungshof: Der grausamste Teil der Repression, endlich besiegt

Übersetzung des Leitartikels von Vilaweb von Vicent Partal.

Acht Jahre lang hat ein Gericht, das eigentlich gar kein richtiges Gericht ist, das Vermögen und die Seelenruhe von Präsidenten, Ratsmitgliedern, Beamten und Delegierten aller erdenklichen ideologischen Richtungen im Ausland als Geiseln gehalten. Gestern fand dies ein Ende, und ich bin der Meinung, dass wir ihnen unseren Dank schulden und anprangern müssen, was ihnen angetan wurde.

Gestern hat der spanische Rechnungshof das getan, wozu er gesetzlich bereits vor mehr als zwei Jahren verpflichtet war und woran ihn der Gerichtshof der Europäischen Union am 16. Juli – mit einer Klarheit, die keinen Raum für Zweifel ließ – erinnert hatte. Gestern gewährte er den vierunddreißig ehemaligen Politikern, ehemaligen Spitzenbeamten, Beamten und Delegierten, denen Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung im Zusammenhang mit dem Referendum vom 1. Oktober und den Auslandsaktivitäten der Generalitat vorgeworfen wurden, Amnestie. Er tat dies spät, widerwillig und erst, als ihm keine Ausrede mehr blieb. Aber er tat es. Und ich denke, es lohnt sich heute, einen Moment innezuhalten und die Liste genauer unter die Lupe zu nehmen.

Denn die natürliche Neigung geht dahin, sich auf die bekannten Namen zu konzentrieren und sonst nichts. Die Präsidenten Carles Puigdemont und Artur Mas; der Vizepräsident Oriol Junqueras; die Ratsmitglieder Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Jordi Turull, Toni Comín, Clara Ponsatí, Dolors Bassa und Lluís Puig; der Europaabgeordnete Jordi Solé. Doch die Liste ist viel länger, und gerade in dieser Breite und Vielfalt wird das wahre Ausmaß der Verfolgung deutlich.

Da sind die Generalsekretäre, die den Regierungsapparat leiteten: Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro, Roger Albinyana, David Mascort, Lluís Bertran, Albert Carreras, Josep Ginesta; oder der Sekretär für Öffentlichkeitsarbeit, Antoni Molons. Da ist Albert Royo, der Generalsekretär von Diplocat, der sogar aufgefordert wurde, Rechenschaft über mehr als dreieinhalb Millionen Euro abzulegen. Da sind die Rechnungsprüfer der Generalitat, Mireia Vidal und Rosa Vidal, Beamte, deren Aufgabe gerade darin bestand, die Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben sicherzustellen. Und da sind die Regierungsbeauftragten auf der ganzen Welt: Amadeu Altafaj und Pere Puig in Brüssel, Martí Anglada in Frankreich und der Schweiz, Manuel Manonelles in der Schweiz, Luca Bellizzi in Italien, Adam Casals in Österreich – obwohl wir eines Tages einmal über diese Person sprechen sollten… –, Ewa Cylwik in Polen, Ramon Font in Portugal, Francesca Guardiola in Dänemark, Erik Hauck auf dem Balkan, Mar Ortega und Maria Kapretz in Deutschland, Josep Manuel Suárez Iborra im Vereinigten Königreich, Sergi Marcén in Irland, Andrew Davis in den Vereinigten Staaten. Menschen, die in Büros in Wien, Lissabon oder Washington ihrer Arbeit nachgingen und eines Tages mit einer Akte konfrontiert wurden, die ihr Zuhause und ihre Ersparnisse eines ganzen Lebens bedrohte.

Und da war Maryse Olivé, die Regierungsbeauftragte in Frankreich, die 2017 verstorben war. Der Rechnungshof forderte sie dennoch zur Zahlung auf, sodass die Rechnung schließlich bei ihrer Tochter landete. Wenn man diese Verfolgung mit einem einzigen Bild erklären müsste, wäre es dieses: Eine spanische staatliche Behörde, die die Erben einer verstorbenen Frau wegen des „Verbrechens“ verfolgt, in Paris über Katalonien berichtet zu haben.

Beachten wir auch etwas, das der spanische Staat stets zu verbergen versucht hat: Es handelt sich keineswegs um eine Parteiliste. Es gibt Männer und Frauen aus der ehemaligen Convergència, der liberalen Mitte-Rechts-Partei, die das Land jahrzehntelang regierte, und es gibt führende Persönlichkeiten der Esquerra Republicana. Da ist Raül Romeva, der aus dem Ökosozialismus der Iniciativa stammt, und Toni Comín, der Mitglied der katalanischen Sozialistischen Partei war. Da sind Andreu Mas-Colell, ein weltbekannter Ökonom, und Clara Ponsatí. Und da sind Dutzende von Beamten und Fachleuten ohne Parteiausweis – darunter ein Italiener, ein Pole, ein Deutscher, ein Amerikaner –, die lediglich den Anweisungen einer legitimen Regierung folgten. Völlig legitim. Wenn es etwas gibt, das sie verbindet, dann ist es keine Ideologie, sondern die Tatsache, dass sie einer demokratischen Institution gedient haben, zu einer Zeit, als der Staat beschlossen hatte, dass dies ein Verbrechen sei.

Deshalb war der Rechnungshof – von allen Instrumenten der Unterdrückung – vielleicht das grausamste. Das Gefängnis ist schrecklich, aber es ist sichtbar und weckt unmittelbare Solidarität. Das Embargo hingegen ist still. Es ist ein Einschreiben, eine unvorstellbare Zahl, eine Frist von fünfzehn Tagen. Es ist ein Damoklesschwert, das nie ganz zuschlägt, sondern Jahr für Jahr über dem Nacken schwebt. Und es hat eine Eigenschaft, die von denen, die es schwingen, hoch geschätzt wird: Es flößt jedem, der es sieht, Angst ein. Die Lektion galt nicht den vierunddreißig Betroffenen, sondern den Tausenden von Beamten, die in Zukunft zwischen dem Gehorsam gegenüber ihrer Regierung und dem Schutz ihres Vermögens wählen müssten.

Man sollte sich auch vor Augen halten, was der Rechnungshof eigentlich ist. Ein Rechnungsprüfungsgremium, dessen Mitglieder vom spanischen Kongress und Senat auf Empfehlung der wichtigsten Parteien ernannt werden, das nicht Teil der Justiz ist, sich jedoch die Befugnis angemaßt hat, Bürger ohne jegliches Strafverfahren zur Zahlung von Millionen zu verpflichten, wobei die Societat Civil Catalana als Anklagepartei fungiert. Eine Institution, die bis in die allerletzte Minute gezeigt hat, was ihr unter Rechtmäßigkeit zu verstehen ist. Das Amnestiegesetz war eindeutig. Der EuGH erklärte es für vereinbar mit dem EU-Recht und legte fest, dass es innerhalb von höchstens zwei Monaten umgesetzt werden müsse. Daraufhin leitete die Untersuchungsrichterin Elena Hernáez ein neues Verfahren ein, um zu prüfen, ob die Mittel für das Referendum möglicherweise aus EU-Fonds stammten. Ein reines Verzögerungsmanöver, das erst dann Erfolg hatte, als das Verfassungsgericht entschied, dass Dolors Bassa wegen Unterschlagung amnestiert werden müsse. Das Urteil eines europäischen Gerichts reichte nicht aus; erst ein spanisches Gericht machte ihr den Fluchtweg versperrt.

Lassen wir uns nicht von den Worten täuschen. Gestern wurde kein Recht gesprochen. Gestern fand eine Ungerechtigkeit ihr Ende, was nicht dasselbe ist. Niemand wird all diesen Bürgern die acht Jahre voller Qualen, die schlaflosen Nächte, die Gespräche in der Familie darüber, was verkauft werden könnte und was nicht, sowie die Ungewissheit darüber, wo sie leben würden, zurückgeben. Und niemand wird dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er ihnen all das zugemutet hat.

Deshalb halte ich es heute – mehr als alles andere – für angebracht, ihnen zu danken. Ihnen allen. Den Präsidenten und Ratsmitgliedern natürlich, aber vor allem jenen, die nicht im Rampenlicht der Medien standen und dennoch standhaft blieben. Denjenigen, die nicht zurückgewichen sind, die nicht anderen die Schuld gegeben haben, um sich selbst zu retten, die stillschweigend einen Druck ertragen haben, der genau darauf abzielte, sie zu brechen. Und auch den Tausenden und Abertausenden anonymer Menschen, die Geld aus eigener Tasche in den Solidaritätsfonds eingezahlt haben, damit niemand sein Zuhause verlieren musste. Diese kollektive Reaktion war die deutlichste Niederlage für den Rechnungshof: Er wollte zeigen, dass die Verteidigung des Landes teuer sei, und hat letztendlich bewiesen, dass das Land diejenigen, die es verteidigt hatten, nicht im Stich ließ – ganz gleich, welcher Partei sie angehörten oder was man von ihnen hielt.

Das Schwert hängt nicht mehr dort. Dazu können wir uns beglückwünschen. Aber vergessen wir nicht, wer es dort aufgehängt hat, warum und wie lange man es dort oben lassen wollte – selbst als Europa befahl, es abzunehmen.