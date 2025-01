Enkele terugblikken op 2024 over Spanje

(460 woorden)

Rebellie van justitie tegen de wetgevende macht

Rechters weigeren de amnestiewet toe te passen voor de Catalaanse leiders en burgers die het referendum organiseerden of ondersteunden. Daarmee rebelleren zij tegen het Congres van Afgevaardigden waar een meerderheid voor deze wet stemde.

De politie die met geweld probeerde het referendum en de protesten tegen de veroordelingen neer te slaan worden echter wel amnestie verleend.

Twee presidenten, twee vormen van justitie

Een regionale president die de bevolking vroeg om op democratische wijze haar mening te uiten (Puigdemont die het Catalaanse referendum om onafhankelijkheid van Spanje hield) wordt vervolgd als terrorist. Tijdens zijn kort bezoek aan Barcelona (om als gekozen lid de plenaire vergadering van het Catalaanse Parlament bij te wonen), werden alle wegen en grenzen met Frankrijk geblokkeerd om hem te arresteren. (Dit liep echter op niets uit en enkele dagen later verscheen Puigdemont in zijn woonverblijf in België welke hem weigert uit te leveren.)

Een andere regionale president (Mazon, Partido Popular, van de autonome regio Valencia) heeft door grove nalatigheid meer dan 200 doden veroorzaakt als gevolg van het niet afgeven van het weer alarm voor de hevige neerslag en overstromingen. De openbar aanklager ziet echter geen motief voor gerechtelijk onderzoek en vervolging.

Kiescommissie met gerechtelijke macht

Het Spaanse Constitutionele Hof stelt voormalig Catalaanse President Quim Torra in het ongelijk omdat de Kiescommissie, bestaande uit juristen en politici maar geen onderdeel is van justitie), omdat deze Torra het lidmaatschap van het Catalaanse Parlament heeft ontnomen. Zoiets kan alleen een rechter doen na het houden van een gerechtelijk proces. In Spanje is dat dus echter niet het geval.



Fiscaal tekort

Ook dit afgelopen jaar bedroeg het fiscale tekort in Catalonie (het verschil van belastingen dat Catalonië aan Spanje afdraagt en de door Spanje verleende tegenprestaties) opnieuw rond de 22 miljard Euro’s. Dit is een tekort van bijna 10% van het BNI. Één ding is solidariteit (van Catalonië), een ander ding is beroving (door Spanje).

Illa president

De zogenaamde catalaanse onafhankelijkheidspartij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) stelde Salvador Illa aan als president van Catalonië. Deze voormalige minister van gezondheidszorg (onder de socialistische PSOE regering van Pedro Sánchez en bekend van zijn desastreuse Covid-19 beleid) is uitgesproken Spaans nationalist en vertegenwoordigt niet de belangen van Catalonië en haar burgers. Zo vond hij het niet nodig om op de herdenking aanwezig te zijn van de terorristische aanslag die op 17 Augustus 2017 in Barcelona plaats vond en waar 16 mensen omkwamen, hangt hij het spaanse koningshuis aan (verantwoordelijk voor de gerechtelijke vervolgingen tegen de politici en burgerleiders die het referendum hielden, de opschorting van de autonomie en de inmenging van Spaanse autoriteiten in de openbare instellingen van Catalonië) en verkondigt dat het politieke conflict tussen Catalonië en Spanje (en daarmee de uitgesproken wil van Catalaanse onafhankelijkheid) voorbij is.