De (Spaanse) rekenkamer: het wreedste onderdeel van onderdrukking, eindelijk verslagen

Vertaling van het redactionele artikel van Vilaweb door Vicent Partal.

Gisteren (14 oktober) deed het Spaanse Rekenhof wat de (amnestie)wet meer dan twee jaar geleden had opgedragen, en waar het Hof van Justitie van de Europese Unie op 16 juli nog eens op had gewezen – met een duidelijkheid die geen ruimte voor twijfel liet. Gisteren verleende zij amnestie aan de vierendertig voormalige (Catalaanse) leiders, voormalige hoge functionarissen, ambtenaren en afgevaardigden (van de Catalaanse regering) die werden beschuldigd van boekhoudkundige wanpraktijken in verband met het referendum (over Catalaanse onafhankelijkheid) van 1 oktober (2017) en de buitenlandse activiteiten van de Generalitat (Catalaanse regering). Zij deed dit laat, met tegenzin en op een moment dat er geen enkel excuus meer was. Maar zij deed het. En ik denk dat het vandaag de moeite waard is om even stil te staan en zorgvuldig naar de lijst te kijken.

De natuurlijke neiging is om zich te concentreren op de bekende namen en daarmee houdt het meestal op. De (Catalaanse) Presidenten Carles Puigdemont en Artur Mas; Vicepresident Oriol Junqueras, Ministers Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Jordi Turull, Toni Comín, Clara Ponsatí, Dolors Bassa en Lluís Puig, Europarlementariër Jordi Solé. Maar de lijst is veel langer, en juist deze breedte en diversiteit toont de ware aard van de politieke vervolging.

Er zijn de secretarissen-generaal die de werking van de overheid draaiende hielden: Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro, Roger Albinyana, David Mascort, Lluís Bertran, Albert Carreras, Josep Ginesta; of de Secretaris Communicatie Antoni Molons. Er is Albert Royo, de Secretaris-Generaal van Diplocat, van wie zij meer dan drieënhalf miljoen euro eisten. Daar zijn de auditors van de Generalitat, Mireia Vidal en Rosa Vidal, ambtenaren die juist verantwoordelijk waren voor het waarborgen dat de uitgaven correct waren. En daar zijn de overheiddelegaties over de hele wereld: Amadeu Altafaj en Pere Puig in Brussel, Martí Anglada in Frankrijk en Zwitserland, Manuel Manonelles in Zwitserland, Luca Bellizzi in Italië, Adam Casals in Oostenrijk – hoewel we het op een dag over dit personage zouden moeten hebben… –, Ewa Cylwik in Polen, Ramon Font in Portugal, Francesca Guardiola in Denemarken, Erik Hauck op de Balkan, Mar Ortega en Maria Kapretz in Duitsland, Josep Manuel Suárez Iborra in het Verenigd Koninkrijk, Sergi Marcén in Ierland, Andrew Davis in de Verenigde Staten. Mensen die hun werk deden in kantoren in Wenen, Lissabon of Washington en die op een dag wakker werden met een dossier dat het huis waar ze woonden en hun levenslange spaargeld bedreigde.

En daar was Maryse Olivé, de regeringsvertegenwoordiger in Frankrijk, die in 2017 was overleden. De Rekenkamer sommeerde haar desalniettemin om te betalen, dus de rekening kwam uiteindelijk bij haar dochter terecht. Als er één afbeelding nodig zou zijn om uit te leggen wat deze vervolging is geweest, zou het deze zijn: een Spaanse overheidsinstantie die de erfgenamen van een overleden persoon achtervolgt voor het misdrijf van het uitleggen over Catalonië in Parijs.

Laten we ons ook eens richten op iets dat de Spaanse staat altijd heeft willen verbergen: dit is op geen enkele manier de lijst van één partij. Er zijn mannen en vrouwen van het voormalige Convergència (politieke partij), van het liberaal centrum-rechts dat het land decennialang heeft geregeerd, en er zijn leiders van de Republikeinse Linkerzijde. Er is Raül Romeva, die afkomstig is uit het ecosocialisme van Iniciativa, en Toni Comín, die actief was in het Catalaanse socialisme. Er is Andreu Mas-Colell, een econoom van wereldberoemd prestige, en Clara Ponsatí. En er zijn tientallen functionarissen en professionals zonder enig lidmaatschapskaartje van een politieke partij in hun zak – onder hen een Italiaan, een Poolse vrouw, een Duitser, een Amerikaan – die simpelweg de instructies van een legitieme regering volgden. Volkomen legitiem. Als er iets is dat hen verenigt, is het geen ideologie, maar het dienen van een democratische instelling op een moment dat de (Spaanse) staat had besloten dat het dienen ervan een misdaad was.

Daarom is de Rekenkamer – van alle instrumenten van repressie – misschien wel het meest meedogenloos geweest. Gevangenis is verschrikkelijk, maar het is zichtbaar en wekt onmiddellijk solidariteit op. Inbeslagname daarentegen gebeurt in stilte. Het is een aangetekende brief, een onmogelijke termijn, een vijftiendaagse deadline. Het is een zwaard van Damocles dat nooit volledig snijdt, maar jaar na jaar boven het hoofd blijft hangen. En het heeft een hoog gewaardeerde deugd bij degenen die het gebruiken: het maakt iedereen die het ziet bang. De les was niet voor de vierendertig betrokkenen, maar voor de duizenden ambtenaren die in de toekomst zouden moeten kiezen tussen het gehoorzamen aan hun regering of het beschermen van hun bezittingen.

Er moet ook aan worden herinnerd wat het Hof van Rekenkamer is. Een controleorgaan, met leden benoemd door het Spaanse Congres en de Senaat op voorstel van de grootste politieke partijen, dat geen deel uitmaakt van de rechterlijke macht maar wel het recht heeft opgeëist om burgers tot miljoenen te veroordelen zonder enig strafproces, waarbij (politieke partij) Societat Civil Catalana als aanklager optreedt. Een instelling die tot het laatste moment heeft laten zien wat haar begrip van wettelijkheid is. De amnestiewet was duidelijk. Het HvJ-EU zei dat het in overeenstemming was met het Europese recht en dat het binnen een maximale periode van twee maanden moest worden toegepast. En de aanwijzende raadsheer, Elena Hernáez, reageerde door een nieuwe procedure te starten om te bespreken of het referendum-geld uit Europese fondsen had kunnen komen. Een praatjesmanoeuvre van pure uitstel die niet eindigde totdat het Constitutioneel Hof zei dat Dolors Bassa amnestie moest worden verleend voor verduistering. Het was niet genoeg met het vonnis van een Europese rechtbank; het was noodzakelijk dat een Spaanse rechtbank de blokkering zou opheffen.

Laten we ons dan niet misleiden door de taal. Gisteren is er geen recht gedaan. Gisteren kwam een onrecht ten einde, wat niet hetzelfde is. Niemand zal al deze burgers de acht jaar van angst, de slapeloze nachten, de gesprekken in de familie over wat verkocht kon worden en wat niet, de onzekerheid over waar ze zouden wonen, teruggeven. En niemand zal ter verantwoording worden geroepen voor het laten doorstaan van dit alles.

Daarom lijkt het mij dat het vandaag – boven alle andere overwegingen – tijd is om hen te danken. Iedereen. Uiteraard de presidenten en raadsleden, maar vooral degenen die niet in de schijnwerpers van de media stonden en het toch volhielden. Degenen die niet bakzeil haalden, degenen die anderen niet de schuld gaven om zichzelf te redden, degenen die stilletjes de druk weerstonden die er juist op gericht was hen te breken. En ook aan de duizenden en duizenden anonieme mensen die geld uit hun eigen zak in het solidariteitsfonds hebben gestoken zodat niemand zijn huis hoefde te verliezen. Die collectieve reactie was de duidelijkste nederlaag voor de Rekenkamer: zij wilden aantonen dat het verdedigen van het land duur komt te staan, maar bewezen uiteindelijk dat het land degenen die het hadden verdedigd niet in de steek liet, ongeacht tot welke partij ze behoorden of wat men van hen dacht.

Het zwaard hangt niet langer boven de hoofden. Laten we onszelf daarvoor feliciteren. Maar laten we ons herinneren wie het heeft opgehangen, waarom, en hoe lang ze het daar wilden houden. Zelfs toen Europa hen opdroeg het naar beneden te halen.