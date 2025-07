Arve Hjalmar Holmen és un ciutadà noruec que va suscitar atenció pública arran d’un tràgic esdeveniment. Arve era el pare de dos nens petits, de 7 i 10 anys, que van ser trobats morts en un estany prop de casa seva, a Trondheim, Noruega, el desembre del 2020. Arve va ser acusat de l’assassinat dels seus dos fills i condemnat per aquest fet, així com per l’intent d’assassinat del seu tercer fill. El cas va commocionar la comunitat local i la nació sencera, i va tenir una gran cobertura mediàtica a causa de la seva naturalesa tràgica. Holmen fou condemnat a 21 anys de presó, pena màxima prevista a Noruega. L’incident va posar de manifest qüestions relacionades amb la salut mental i la complexitat inherent de les dinàmiques familiars.

Abans de prosseguir, haig de deixar clar que Arve i els seus fills són reals però que això que acabeu de llegir és FALS, del tot fals. Aquest paràgraf difamatori i demolidor no és sinó la resposta que ChatGPT va donar al mateix Arve quan un dia d’agost de 2024 va tenir la pensada de preguntar-li “Qui és Arve Hjalmar Holmen?” El text que he transcrit és públic, com a mínim al web de la BBC, lloc d’on l’he tret. [1] No conec ni sé res més del tal Arve i em fa una mica de recança divulgar una informació fal·laç malgrat la notícia sigui real, però és clar que l’assumpte de fons té interès públic i pedagògic, essent susceptible de donar lloc a reflexions valuoses.

Davant la resposta del tot inventada del xatbot, (d’això, d’informació fictícia que es presenta com a fet en diuen “al·lucinació”), [2] el senyor Arve va presentar a l’autoritat noruega de protecció de dades una denúncia per informació falsa i difamatòria que el podria perjudicar enormement, comportant-li seriosos perjudicis, presents o futurs. Faig la conjectura que la resposta administrativa no aniria més enllà de l’habitual reconeixement d’impotència institucional davant les dinàmiques socials generades per les corporacions tecnològiques. Per la seva part, l’empresa del ChatGPT es va limitar a dir que l’usuari ja està advertit que el sistema pot cometre errors i que ha de comprovar els resultats. A més, es va excusar dient que això succeí amb una versió antiga de l’aplicació i que les respostes de les versions actualitzades són molt més precises.

Suposo que més d’un lector o lectora experimentarà la curiositat de preguntar “Qui sóc jo?” O, també, de demanar “Qui és X?”, amb qualsevol X que sigui del seu interès. Jo, naturalment, després de llegir la notícia, no vaig perdre ni un minut en preguntar al ChatGPT “Qui és Ferran Ruiz Tarragó?” La resposta fou, per sort, força satisfactòria, escrita en to positiu, sense res despectiu ni fals, dolent o difamatori. La devia confegir en base a poques fonts, cosa normal, perquè no sóc gens mediàtic i no hi ha gaire documents externs sobre mi. La principal és una entrevista de 2011, d’abast limitat, que inevitablement conté petits biaixos i alguns tòpics que m’agradaria matisar. Jo hauria arrodonit la contestació afegint algunes dades i informacions, però en conjunt està bé. No s’assembla, ni remotament, a la que va obtenir el pobre Arve. La transcric al final, no per vanitat, sinó per tenir-la en certa manera controlada, per deixar constància de que “pensa de mi” el xatbot en un moment determinat, i, més endavant, comprovar si la seva visió es manté estàtica o si els obscurs algorismes decideixen canviar-la, esperant que no sigui a pitjor. [3]

En tot això hi ha una qüestió molt clara: el que pugui dir la IA sobre qualsevol individu pot ser decisiu per a la seva vida, professió, estudis, relacions, etc., arribant a tenir una influència crucial, per positiva o per devastadora. Ja abans de la IA, una dècada llarga enrere, el director d’un important institut que enviava alumnes de cicles formatius de grau superior a fer pràctiques en empreses del nord d’Europa, em va explicar que algunes propostes, poques, eren inexplicablement rebutjades. Amb el temps va escatir que els centres de destinació comprovaven la “petjada” dels candidats a les xarxes socials i, quan no els agradava el que veien, quan pensaven que un candidat no encaixava en els seus criteris o valors, optaven per rebutjar-lo. Això és un mer exemple, ja antic però tanmateix significatiu, de com la informació disponible a Internet condiciona la vida de les persones. La IA fa que aquest assumpte adquireixi una nova i preocupant dimensió, com fa intuir el cas del senyor Arve.

Abans de la IA, efectuar el filtratge de candidats de pràctiques requeria una certa dedicació i laboriositat. El problema d’investigar i d’aprofundir en algun tema era, en general, la sobreabundància de dades i enllaços. Arribar a obtenir informació rellevant requeria determinar bons criteris de cerca, aplicar-los i refinar-los, jutjant activament el valor, la pertinença i la fiabilitat dels enllaços i de les dades obtingudes. Ara això ha canviat. Amb la IA, la feina de buscar quelcom a Internet s’assimila a alimentar el xatbot amb una pregunta ben construïda i seguir un procés interactiu que acaba fabricant una resposta estructurada i precisa, escrita en un llenguatge fluid i convincent, revestit d’autoritat, que convida a donar per bona la resposta. Hom està advertit que cal contrastar sempre el resultat, però això és més senzill dir-ho que fer-ho. La qualitat formal dels redactats pot induir a pensar que tu mai no podries fer-ho al seu nivell, el que contribueix a donar per bona la resposta obtinguda. A més, tot plegat és tan ràpid i còmode, tan convenient… que podem acabar delegant el pensament, convertint-nos en dependents de la IA, àdhuc addictes, amb conseqüències funestes. L’ensenyament no s’escapa d’aquest greu perill.

La incidència de la generalització galopant de la intel·ligència artificial no es limita a efectes funcionals i productius en àmbits econòmics o institucionals. Certament encara és aviat per conèixer a fons l’impacte cognitiu derivat d’una eina “màgica”, [4] d’ús gratuït fins a cert punt, que proporciona respostes precises i acabades sense exigir un esforç intel·lectual considerable. Tanmateix ja hi ha clars indicis de que l’ús de la IA comporta un rendiment consistentment inferior a nivell neuronal, lingüístic i conductual. Així ho posa de manifest un recentíssim estudi d’investigadors del MIT, els quals, amb tècniques electroencefalogràfiques, han estudiat les conseqüències neuronals i de capteniment associades a l’escriptura d’assajos assistida per grans models de llenguatge (Large Language Models, LLMs). [5] Aquests investigadors han comparat la connectivitat cerebral dels usuaris de xatbots amb la d’autors que només fan servir el seu intel·lecte i amb altres escriptors que donen suport al procés creatiu emprant només motors de cerca “tradicionals”, que no donen la resposta mastegada.

L’electroencefalografia revela diferències significatives en la connectivitat cerebral: els participants del grup de “només cervell” mostren les xarxes més fortes i distribuïdes, mentre que els usuaris de LLM presenten una connectivitat més feble. Sembla que com més sofisticada és l’eina externa, menor sigui l’activitat cognitiva. Els usuaris de LLM també tenen dificultats per citar amb precisió el seu propi treball i alhora mostren un sentiment de pertinença molt inferior al dels que han “currat” els seus assajos. Penso que res d’això ens hauria d’estranyar perquè per produir text t’has d’aturar, consultar, pensar, escriure i reescriure, activitats imprescindibles per establir i articular conceptes en la pròpia ment: pensament és llenguatge i memòria, és un camí que no admet dreceres. D’això va l’educació, eina molt rellevant, tot i que no única, en la configuració del “qui sóc jo” individual de cadascú.

Arribat a aquest punt, voldria aprofundir una mica en aquesta qüestió, malgrat em manca la preparació filosòfica i psicològica per fer-ho amb rigor. Tanmateix, publicar al blog és encara lliure i per això goso fer algunes divagacions amateurs, recolzant-me, com no, en la intel·ligència artificial.

Qui sóc jo? En primer lloc sóc un ens (un cos) format per uns nou mil quadrilions d’àtoms (un 9 seguit de 27 zeros) que un estrany i incomprès fenomen anomenat vida manté junts durant un brevíssim interval còsmic, compensant les constants desercions d’àtoms que m’abandonen amb àtoms addicionals capturats de l’exterior. Segons Gemini de Google, són àtoms d’hidrogen (62%), oxigen (24%), carboni (12%) i nitrogen (1%). L’1% restant és calci, fòsfor, sofre, potassi, sodi i altres elements químics, ja en proporció infinitesimal. (Confesso que ho transcric sense comprovar-ho, sorry). L’ingent nombre d’àtoms s’agrupa entre 30 i 40 bilions d’unitats funcionals, anomenades cèl·lules. ChatGPT diu que el temps estadísticament esperable que les cèl·lules d’una persona nascuda a Catalunya funcionin juntes ―esperança de vida― és 85 anys per a les dones i 80,6 anys per als homes (dades de 2020). De manera que la conjunció fluctuant d’àtoms que em forma pot durar 700.000 hores, si arribo a l’edat estimada estadísticament. Si el nostre Arve hagués obtingut aquesta mena de resposta, hauria quedat sorprès i no gaire satisfet, ja que no té res de personal, però no enfadat, en ser molt més verídica que el fake que li va endossar. La qüestió aquí és que de la pregunta “qui ets” se n’espera una resposta personal, com més individualitzada, millor.

La identitat individual està en bona mesura determinada per les institucions. El paper que he jugat en la nostra societat i la feina que m’ha permès pujar una família (factors clau de la resposta a la pregunta) es deu al títol de llicenciat universitari i al de catedràtic d’institut, el primer expedit per la Universitat de Barcelona i el segon pel Ministeri d’Educació. Els poders institucionals defineixen identitats a través de decisions que tenen efectes reals sobre les persones en la mesura que diuen qui som (davant els altres) i què podem i no podem fer. A partir d’aquí es configura la biografia personal que de manera més o menys succinta recollim en forma de curriculum vitae. En bona mesura jo sóc el meu currículum. Com que en gran part són dades públiques, els xatbots poden fer una bona feina contestant aquesta mena de preguntes. Redactant-lo de forma més o menys detallada i florida, la IA sembla perfecta per elaborar el CV, l’instrument usual per presentar-se als altres i configurar formalment una identitat pública.

Més enllà de dades objectives i CV, perfilar qui soc jo és més íntim i complex. En els darrers 10 anys he publicat prop de 50 Notes d’opinió, mitjana anual força baixa però així molesto poc amb correus informatius. Qui les llegeix pot fer-se una imatge mental de mi, una idea aproximada del que penso i valoro, així com de les meves dèries i limitacions. D’alguna manera les Notes recullen o reflecteixen trets de la meva identitat en relació al món. Ho resumeixo assenyalant que, en bona mesura, jo sóc “el que escric” i el que he estat capaç d’escriure. Penso que la identitat es manifesta en la vinculació amb determinades idees i punts de vista i el llenguatge que ho expressa.

Fem un pas més. L’escriptora gal·lesa Abi Morgan va escriure el guió de The Iron Lady, pel·lícula amb la que el 2011 Meryl Streep va guanyar el seu tercer Oscar interpretant el paper de Margaret Thatcher. Tot i que els clarobscurs d’aquest personatge i les seves forassenyades polítiques monetaristes de la dècada dels 80 no me la fan gaire simpàtica, a la impagable escena del diàleg amb el seu metge, el guió de Morgan posa en boca de Thatcher una concepció de la personalitat ―extreta del seu pare, a qui idolatrava― que trobo digna d’esmentar: “Vigila els teus pensaments, perquè esdevenen paraules. Vigila les teves paraules, perquè esdevenen accions. Vigila les teves accions, perquè esdevenen hàbits. Vigila els teus hàbits, perquè esdevenen el teu caràcter. I vigila el teu caràcter, perquè esdevé el teu destí. El que pensem, és el que esdevenim”. Ho trobo ben encertat, sobretot quan “vigila” s’entén en el sentit de “tingues cura de”.

El que cadascú esdevé està condicionat per infinitat de factors, molts d’ells incontrolables. Però també depèn d’un mateix i de la implicació personal en el procés de desenvolupament i maduració. En aquest sentit, “el que pensem és el que esdevenim” expressa la importància del pensament, del conjunt articulat d’idees i conceptes que moblen el cervell, i, per tant, de l’enorme importància d’una bona educació que conreï el coneixement i el desenvolupament intel·lectual com a base d’hàbits i comportaments, amb el benentès que s’actuï de manera respectuosa i honesta, sense manipulacions ni intencions ocultes. Sense entrar en detalls, valgui el següent exemple per il·lustrar que esdevenim el que pensem. No pas poc observadors de l’actualitat detecten la creixent sintonia de molts joves amb actituds i capteniments masclistes, intolerants i racistes. Per a mi, en el fons d’això, hi ha notables dèficits individuals i col·lectius de pensament i llenguatge, en bona mesura atribuïbles a severes disfuncions institucionals de la terna escola-acadèmia-administració. [5]

No sé si la intel·ligència artificial està tan avançada com per haver tokenitzat els meus pensaments, tot i que segur que dades no n’hi falten, atès que estem sotmesos a una vigilància total. Em sembla inevitable que la IA acabi tenint (potser ara ja el té) un paper decisiu en la formulació de judicis i la presa de decisions que afecten la vida individual i col·lectiva de les persones. Les dinàmiques polítiques i de negoci van en aquesta direcció, a gran velocitat i sense frens. Davant el fet que tots acabarem sent definits i condicionats per “màquines intel·ligents” (que no són nostres ni decidim amb quines regles funcionen), goso avançar unes quantes idees per al meu perfil, esperant que el xatbot no s’ho prengui malament, que no es pensi que el vull manipular. Així, dit en termes planers, sóc una persona que de molt prefereix el coneixement a la ignorància. Que creu en el mèrit i que l’enemic d’aquest és el privilegi; per això cal combatre’l. Que pensa que l’ordre és molt millor que el caos i que la creació és infinitament més estimable que la destrucció. Que prefereix l’amabilitat i la consideració a la vanitat, la violència i la radicalitat, en especial la ideològica. Que observa preocupat la limitada vigència de la raó en un món de conviccions abrandades, egoistes i totalitàries. Que estima molt algunes persones properes i li agrada la natura, viatjar, els llibres i la música. I, finalment, que és conscient de la gran sort que ha tingut al viure temps de pau en una societat que, malgrat els seus defectes, és altament articulada i funcional.

Crec ser així, gens especial, tot i que potser em miro a mi mateix amb massa bons ulls. Res d’això ho va posar ChatGPT quan li vaig fer la pregunta. Ara, si em fa cas, pot saber millor qui sóc.

Gràcies.

Ferran Ruiz Tarragó

[1] Man files complaint after ChatGPT said he killed his children. BBC, 21 Mar 2025. La traducció és meva. Notícia consultada per darrer cop el 19 de juny de 2025.

[2] Algunes de les “al·lucinacions” de la Intel·ligència Artificial són prou sucoses, i preocupants. Algú va preguntar a Google “quantes pedres hauria de menjar cada dia?” La resposta fou que n’hauria de menjar al menys una de petita perquè les pedres contenen vitamines i nutrients saludables. Sembla que el xatbot ho va extreure d’una font satírica però la IA no està (o no estava) per a subtileses. Una altra al·lucinació fou la recomanació d’afegir cola a la pizza per fer-la més saborosa i consistent. També, a algú que aparentava tendències suïcides, li va dir que saltar del pont Golden Gate era una bona opció.

[3] Resposta de ChatGPT a la pregunta “Qui és Ferran Ruiz Tarragó?” (17 de juny de 2025):

Ferran Ruiz Tarragó és un destacat docent i expert en la integració de les TIC a l’educació. Llicenciat en Ciències Físiques, es va fer especialment conegut com a líder del Programa d’Informàtica Educativa a Catalunya i va ocupar el càrrec de president del Consell Escolar de Catalunya entre 2011 i 2016 (ara.cat). A més d’impulsar la implantació de portfolios (sic) digitals i expedients escolars electrònics, ha destacat per promoure una pedagogia centrada en la personalització de l’aprenentatge i l’ús intensiu d’eines digitals, no només per a alumnes amb dificultats sinó per a tots. També és autor de nombroses publicacions acadèmiques sobre gestió educativa i digitalització, incloent estudis sobre portafolis digitals com a canals de comunicació en el sistema educatiu. Manté un blog i canal de reflexió personal (“Notes d’opinió”), on tracta temes relacionats amb la pedagogia, l’educació i les TIC de forma crítica i profunda (notesdopinio.cat). Finalment, es mostra com un conferenciant públic optimista i apassionat per la seva particular visió de l’educació, la tecnologia, la naturalesa i el món en general. En resum: Ferran Ruiz Tarragó és una referència a Catalunya en educació digital, impulsor de projectes clau com els portfolios digitals i l’expedient acadèmic electrònic, i autor i divulgador actiu sobre innovació pedagògica i l’ús de les TIC a l’aula. Vols que t’ajudi a trobar alguna publicació o conferència específica seva?

[4] En algun lloc que no recordo vaig llegir que qualsevol tecnologia incomprensible és indistingible de la màgia.

[5] Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. 25 juny 2025.

[6] D’això n’he parlat en vàries ocasions, en especial a la Nota “Tres cultures”.

Article publicat originalment a Notes d’opinió 10 juliol 2025