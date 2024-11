Atreveix-te a saber

A la seva segona epístola el poeta romà Horaci (65 aC – 8 aC) anima al seu amic Màxim Lol·li a dur una vida virtuosa i a cercar activament la sabiduria i la millora personal. En un dels versos Horaci diu: «Ja té el treball mig fet qui el comença; atreveix-te a ésser savi: comença.» [Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, incipe.] [1]

Divuit segles després, seria el filòsof Immanuel Kant qui, per simbolitzar el valor de pensar de manera independent i vèncer la ignorància guiats per la raó, adoptés la locució llatina sapere aude com a lema de la Il·lustració. Ho va fer en el seu assaig de 1784 Què és la Il·lustració? [Was ist Aufklärung?] [2] Aquest sapere aude, traduïble també com a «atreveix-te a ser savi» [en anglès, dare to be wise], urgeix a utilitzar les facultats personals i a tenir el coratge necessari per implicar-se en el creixement intel·lectual i moral.

Kant va emprar el terme «minoria» per referir-se a la incapacitat d’emprar el propi judici sense dependre de la direcció d’un altre. Aquesta minoria es torna «autoimposada» quan la seva causa no resideix en la manca de comprensió, sinó en la manca de resolució i empenta per aplicar-la de manera independent. [3] Sapere aude expressa doncs la consciència individual de la pròpia immaduresa i la determinació d’alliberar-se d’ella.

L’any 1515, el bisbe d’Exeter, Hugh Oldham, va fundar la Manchester Grammar School, adoptant Sapere Aude com a lema. [4] Fa més de cinc-cents anys ja hi havia qui tenia clar que educar és, en essència, ajudar el jove a superar la seva «minoria», és impulsar-lo a desenvolupar la determinació de pensar per compte propi i d’aspirar a ser savi. Veient com va el món, penso que aquesta tasca mai ha estat tan necessària i urgent com en l’actualitat.

