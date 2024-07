30 de juliol de 2024

En tant que ens trobem a la canícula d’estiu i el tema de conversa generalitzat és l’actual onada de calor, què millor que refrescar l’ambient amb una imatge… La fotografia mostra un parell de gossos Sant Bernat, ben abrigats amb la seva vestimenta natural i insensibles als quatre o cinc graus sota zero que hi devia haver a l’andana de l’estació de tren, en ruta cap al poble de Zermatt, als Alps suïssos. L’objectiu de la jornada (un dia d’agost de 2005) era poder veure des d’allà la silueta punxeguda del Matterhorn —Cervino per als italians, amb qui fa frontera—, amb els seus 4478 m d’altitud; però les nuvolades i la boira van fer-ho impossible; els visitants vam haver de conformar-nos amb una foto panoràmica de les muntanyes (amb cel clar) que presidia el vestíbul de l’estació d’arribada.

