7 de desembre de 2024

Amb l’afany d’explorar algun nou indret, agafem la carretera en direcció Amposta per aprofitar la darrera hora de la tarda. Una rotonda indica el nucli de Vinallop, adscrit a Tortosa (i a escassos quilòmetres de la ciutat), on aturem la marxa. Ja fora del cotxe, comença la passejada: home, dona, i el gos que no para d’escrutar cada racó, anem vorejant el canal de la dreta de l’Ebre, que transporta un cabal abundós, alegre. Un vent entre suau i abrandat ens acompanya. A l’altre costat del canal, una dona jove i el seu fill —no hi ha ningú més— també passegen; el nen, força petit, va dalt d’una bicicleta que fa anar amb els peus a terra.

Travessem el circuit d’aigua per un dels petits ponts per enfilar un camí, amb conreus a banda i banda. Més enllà dels joncs i de les quatre cases disseminades, la vista s’eixampla fins a les muntanyes; la silueta dels Ports es presenta cada cop més retallada contra un cel blavós que aviat deixarà de ser-ho. El camí solitari, no gaire llarg, acaba de cop en una ínfima esplanada atapeïda d’alts eucaliptus, entre els quals s’endevinen més reflexos d’aigua. És el riu, ample i majestuós, que no ens esperàvem! Unes escales de pedra condueixen fins a un vell embarcador. Baixem els deu o dotze graons. Dues barques velles esperen qui sap qui: una d’elles duu escrit el nom de Paula. A tocar de la superfície de l’aigua, el silenci només queda trencat de tant en tant per algun peix que emergeix i tot seguit salta, capbussant-se de nou… I ens quedem mirant, com hipnotitzats, el cercles concèntrics que ha fet i que s’expandeixen fins a quedar en no res; l’aigua torna a quedar mansa, només empesa pel lleu corrent de baixada.

L’hora blava està a punt d’imposar-se. Tornem dalt, a recer dels eucaliptus d’abans, on la noia i el nen de la bici han arribat també, mentre nosaltres érem a l’embarcador.

—Tu deus ser la Paula, potser… És teva, la barca?

—Sí, sí, Paula és el meu nom. Però, de quina barca parles?

—De la que hi ha aquí a baix mateix.

Les casualitats poden donar-se en qualsevol indret i de la manera més impensada. La noia, de la barca no en sabia res; tenen el mateix nom i han hagut de quedar unides per la nostra descoberta. Desfem el camí plegats. Davant nostre, la Paula, el nen i un gat que els acompanya, amb actitud constant de vigilància dels moviments del nostre gos; siluetes ja ennegrides, sota un cel que va perdent tonalitat a marxes forçades, en què destaca un gran núvol de foc i una Lluna creixent, amb Venus a poca distància. Al cap d’una estona, avancem ja guiats només per la llum d’algun fanal col·locat aleatòriament; també per la resplendor que ve de la carretera, a prop de la qual espera el cotxe, destinació final del petit tomb de tarda.