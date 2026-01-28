Tortosa (9)

28 de gener de 2026
Potser aquest és un dels indrets —fotogràficament parlant— més suggerents de Tortosa. El petit passadís comercial que comunica la plaça de la Vila amb la façana del Mercat central. El joc de miralls del doble aparador convida a estar-se allà al mig una bona estona, per esperar i observar, amatent, com la gent deambula per la vorera de l’avinguda Generalitat, l’artèria principal de la ciutat ebrenca. Al final, a còpia de diverses provatures, segur que sortirà alguna fotografia interessant.
A la que ens ocupa, un sol vianant, situat gairebé al centre de l’espai i quasi equidistant als seus reflexos, acapara l’atenció de la imatge. Sabem que serà un moment efímer, el just en què l’home s’acostarà progressivament a la figura que li ve de front, alhora que s’allunya de la que se’n va pel seu darrere. Tal com si el fotògraf hagués pogut jugar, per uns instants, a saber el passat, a veure el present i a endevinar el futur de la persona.
