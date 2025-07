26 de juliol de 2025

Passejar per la riba de l’Ebre vol dir tenir sempre un regal a punt (que no inesperat). Sobretot, si ho fem a una hora tardana, en què la llum rasant del Sol es filtra entre arbredes i canyissars. No cal dir res més; tan sols és qüestió de deixar-nos seduir per la bellesa del paisatge i, un cop a casa, poder continuar contemplant aquella estampa.