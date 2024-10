Tortosa (3)

17 d’octubre de 2024

Unes hores de treva primaveral entre el diluvi del matí i la ventada de la tarda. Aquí, quan l’aigua cau amb força, deixa el seu rastre; es formen petits bassals a les voreres de rajola, les quals dibuixen —gairebé per tota la ciutat— una sanefa grisa sobre un fons beix lluent. Bassals al mig del carrer, a les zones de terra mullada; bassals que aviat s’endurà l’evaporació, ja que el Sol, tot i estar avançat octubre, el migdia encara escalfa. Són bassals petits que no molesten, ans al contrari, recorden aquelles escenes de quan érem petits, de quan lliscàvem alegres amb les botes d’aigua i l’impermeable. La ciutat, en aquest aspecte, podria dir-se que és lliure i una mica salvatge; sense por del que diran turistes o forans. Al cap i a la fi, l’aigua representa la vida mateixa, com certifica lo riu, que la vila en dues meitats separa.

Imatge: Després d’un ruixat de tardor, al cèntric parc de Teodor González (polític tortosí); indret que acull l’edifici medieval de l’antiga llotja.