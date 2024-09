Tortosa (2)

Sense categoria

24 de setembre de 2024

Tortosa és una ciutat on tot està relativament a prop. En direcció nord-sud, poc menys de dos quilòmetres separen un extrem d’un altre; i, transversalment, el riu Ebre no impedeix que el barri de Ferreries (situat a la riba dreta del riu) estigui també proper al nucli central i antic de la part esquerra, just als peus del promontori ocupat per la fortalesa de La Suda.

Així mateix, ho és el tracte amb els seus habitants, senzill i proper, cordial i afable. Una ciutat oberta, on s’acull al nouvingut, se li explica, se li orienta; per tant, no li resultarà difícil integrar-se.

I, en certa manera, també Badalona resulta propera; tot i la distància, el poder de les xarxes fa que no te n’hagis anat del tot. Com si estiguessis simultàniament en un lloc i en un altre. I això és francament una meravella. Un nou ebrenc establert a l’antiga Dertorsa, dels romans; o la Turtuixa musulmana, però sense deixar d’estar present a la Baetulo també romana.

Imatge: riba dreta de l’Ebre, presidida per l’alt campanar de l’església parroquial de la Mare de Déu del Roser.