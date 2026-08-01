Tortosa (10) – quatre imatges

1 d’agost de 2026
Tortosa és una ciutat que atrau…, i que atrapa. Així que eren moltes les imatges candidates a formar part d’aquest apunt, però n’he triat només quatre. Quatre, que podrien ben bé estat catorze, o quaranta…
1) El carrer de Sant Blai no és un carrer qualsevol. És una artèria encara viva, malgrat que diuen els tortosins que ho havia estat molt més, quan representava un centre neuràlgic del comerç tortosí. Però jo en destacaria aquí l’encant del que és vell, dels carrerons estrets —i costeruts alguns— que hi desemboquen, del campanar de la parròquia, del tram porxat, i de la diversitat de cultures que ostenta (parcel·les hermètiques, segons com, però sovint també permeables, tal com passa a la imatge triada).
2) El Pont Roig és de pas obligat (o preferent, si volem dir-ho així), si es vol enllaçar a peu, bicicleta o monopatí, les dues parts de la ciutat travessant l’Ebre, o bé enfilar la Via Verda. L’antiga estructura reblonada del pont ferroviari és pintada de vermell; en canvi, aquí l’he volgut plasmar en blanc i negre per potenciar les formes i la llum, a aquella hora en què el sol comença a acomiadar-se dels transeünts, per desaparèixer darrere la serra del Port. L’atmosfera que es crea, aleshores, és única.
3) Mirant cap a la part alta de Tortosa, destaca la silueta àmplia i elegant del Seminari Major Diocesà, ampliat actualment a estudis universitaris. Si pugem fins al turó emmurallat del fortí d’Orleans, a tocar del recinte acadèmic, potser perdem la visió del conjunt, però aflora el detall de les seves torres punxegudes, de la decoració i les sanefes de la portalada. L’esplanada propera és un lloc de recés, una talaia des d’on observar tota la perspectiva de la muntanya i de la vall que desemboca en el Delta.
4) Sense abandonar l’arquitectura, a l’altra banda de la ciutat, ja quasi a punt d’enfilar la carretera que va a Bítem, ens trobem amb el modern Pavelló Firal de Remolins. Vidre, ferro i formigó es combinen per confegir una gran nau polivalent, apta per a tota mena d’activitats. El dia en què es va captar aquesta imatge, acollia una fira d’antiguitats, en contrast absolut entre les formes arrodonides i treballades dels estris exposats i les línies rectes, però no menys agosarades, de l’estructura de l’edifici.
I, fins aquí, aquesta petita miscel·lània sobre la ciutat de Tortosa, vista avui per una Finestra Fotogràfica feta de quarterons.
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