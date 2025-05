13 de maig de 2025

Sembla que aquesta Finestra ha estat massa dies tancada; així que ja és hora d’obrir de nou els porticons de l’arxiu fotogràfic a la recerca d’una imatge. Unes ombres a terra em criden l’atenció, reclamen protagonisme. Segurament, no és l’estampa més representativa de l’entorn natural que envolta el poble de Teià, de l’exuberant vegetació del Maresme, dels turons propers al nucli de cases, disposades la majoria al llarg de la riera. Però les ombres abocades enmig d’aquest carrer sí que poden suggerir de forma fàcil que, més enllà del brogit d’anar i venir de cotxes per la via principal, hi ha un Teià més autèntic, força tranquil, que respira calma i serenor, i que convida a perdre-s’hi per anar observant aquí i allà, sigui la tanca de ferro d’un jardí, la teulada d’una torre d’estiueig, la palmera i el xiprer que pugen cap al cel, o el test que reposa a la vora d’un balcó, oferint el seu intens vermell de roses i el blanc alegre d’unes clavellines.