13 de març, de 2026
Sortida de Sol? Una il·lusió, si no mentida! En despertar el nou dia, estirat al llit i aparentment quiet, agafo de cop consciència d’un moviment del tot imperceptible però important; perquè, no tan sols és el llit amb mi al damunt, sinó els armaris, el quadres de les parets, el dormitori sencer, tot l’habitatge, el bloc de pisos, les palmeres del parc, la badia silenciosa, els carrers i l’autopista, les vies del tren, les masses d’aire que tenim al damunt… Tot gira en rotació, amb una mena de vertigen incontrolat que sobrepassa els 1000 km/h a la superfície de la nostra latitud terrestre (velocitat a la qual podríem restar alguns decimals, si baixéssim a les profunditats d’una mina; o afegir-hi uns quants, en cas de trobar-nos al cim del Pedraforca).
Per si encara no fos prou, el Sol, a més d’aparentar moure’s d’Est a Oest, a mesura que passen els mesos sembla sortir per un punt diferent: ara darrere d’una palmera, ara treu el cap per sobre d’aquella teulada… Gran error, també! És el moviment de translació que fa la nostra esfera (gens cansada) al seu voltant (a uns 100 km/h, en aquest cas), i que ens fa veure des d’un angle diferent, segons sigui l’època de l’any, la bola de foc a qui els nostres avantpassats consideraven Déu.
Així, doncs, sense semblar bellugar-nos, ens movem. I és l’astre rei, des del seu podi, el testimoni excepcional del trajecte desenfrenat del nostre planeta: com hem vist, a mil per hora, per una banda, sumat als cent per hora per l’altra. Amb tant de moviment, allò que sí que resulta un miracle és que les fotos d’aquest apunt no m’hagin quedat bellugades!
Imatges: sortida i posta de Sol a La Ràpita. Incorrecte! Rectifico: la vila de La Ràpita, abocant-se primer i vertiginosament a l’albada, i abandonant després, cap al tard, la visió de l’astre que ens escalfa.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!