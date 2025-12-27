Sant Pere de Ribes (2)

27 de desembre de 2025
La forta llevantada, que fa tres dies que dura, està regant de valent tot el país amb pluges intenses; però també hi ha algunes estones de treva. En ruta per la comarca del Garraf, n’aprofitem una per estirar les cames; i, tot buscant per Sant Pere de Ribes algun indret per passejar el gos, ens trobem amb un regal inesperat: la visió monumental del conjunt històric que conformen el castell i l’església vella.
Ens separa d’ell un petit pont metàl·lic que travessa una riera, segur que eixuta normalment, però on avui baixa aigua amb alegria. És el pont de la Palanca —segons explica un cartell—, construït l’any 1891 per substituir un tauló que feia de passera. Al seu costat, un enorme pi centenari, xop pels aiguats —igual que els seus companys més petits i la pinassa que els envolta.
Ja situats a l’altre costat del pont, a peu de castell, descobrim l’entrada al cementiri, que té com a avantsala un parell de camps conreats de vinya; ceps humits i despullats, de tronc hivernal, fosc i retorçat, que aporten encara més màgia als colors marrons, grisos i verds del paisatge.
La pluja reprèn la seva activitat, obrim paraigües i ens dirigim de nou —sortejant bassals i gespa mullada— cap al cotxe, que ens espera. Veníem de Gavà, convidats per una amiga a passar Nadal, i ara ens ha de dur a Cubelles, a la celebració familiar anual de Sant Esteve.
