Sant Adrià del Besòs (3)

18 de març, de 2026
Venint del sud, ha baixat a la petita estació de tren d’aquesta ciutat estreta, embotida tal com entrepà entre dues grans urbs, el nom de les quals comença per “b” alta, i que s’estén al llarg de les dues ribes del riu que ha travessat fa uns minuts; un riu que havia estat claveguera, però que és ara la joia mediambiental de la comarca.
Les tres xemeneies de la tèrmica de seguida li han donat la benvinguda. Són allà —tot i que inactives— imponents, altives com sempre, cofoies d’haver superat fa anys la consulta popular que, en una de les opcions, proposava enderrocar-les. Recorda haver-les vist encara fumejant, i, una vegada, amb soldats amb metralleta dalt de les torres (no està segur si va ser pels Jocs Olímpics o, molt abans, després de l’assassinat de Carrero Blanco). Fa pocs dies, es veu que algun eixelebrat va aconseguir enfilar-se —ves a saber com— al cap d’amunt d’una de les xemeneies i llençar-se al buit per practicar el vol lliure.
En tot cas, presideixen l’escenari; formen part del paisatge urbà i del paisatge interior de les persones que viuen o han viscut al seu voltant. Visibles, tant a peu de platja, com des de les carenes de la serralada de Marina, prop del litoral; com també treuen el nas, de tant en tant, per qualsevol carrer que n’ofereixi una bona perspectiva. Les tres xemeneies de Sant Adrià fan notar la seva presència, fins i tot encara que en aquell precís moment no les veiem.
