FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

    • 10 d'agost de 2025
    Finestra oberta al Marroc
    0 comentaris

    Sàhara

    10 d’agost de 2025

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA (agost de 2012)

    L’onada de calor d’aquests dies i la massa d’aire calent que ens embolcalla em fan pensar, inevitablement, en l’experiència de fa uns anys al desert. Des de la gropa del camell estant, el terra s’apreciava més llunyà que no pas era, mentre l’incessant vaivé de les seves passes llargues gronxava l’esquelet dels intrèpids visitants, abillats —com era prescrit— amb turbant i mocador que els havia de protegir de les partícules de sorra que el vent, imprevisible, faria voleiar.

    La visió de carenes consecutives de muntanya com a decorat d’un mar de dunes no semblava tenir final i, a mesura que enfosquia, jo em preguntava si els guies que marxaven a peu i amb parsimònia davant les caravanes d’animals tenien clara la ruta. Va resultar que sí, que quan entre la barreja de foscor i de calitja ja no es veia ni un borrall, va aparèixer davant nostre el campament que ens esperava: tres o quatre tendes de tela gruixuda i sostre punxegut envoltaven una petita foguera; tot plegat per suportar les inclemències de la negra nit que ja teníem al damunt.

    Com per descuit i en un no-res, els quaranta-cinc graus del migdia havien davallat considerablement, ja eren història; i el termòmetre, després que haguéssim sopat, cantat i ballat al voltant del foc, hauria de baixar encara més mentre dormíem, una mica per sota dels vint. La sortida de Sol de l’endemà va ser espectacular; però, aquesta ja és una altra història.

