14 de juny de 2026
Fer un apunt sobre Reus i destacar-hi només una imatge és una tasca difícil. Entre totes elles, resultat d’un matí de dimarts amb sol radiant, bona temperatura i aire límpid, he triat la d’un detall de la façana lateral de la casa Navàs, de l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner, una de les múltiples joies modernistes de la ciutat. De seguida van cridar-me l’atenció els ornaments que hi sobresurten alineats (potser perquè la visió em remetia als pans de pagès de la casa-museu Dalí de Figueres?). Malgrat que, és clar, l’una no té a veure amb l’altra.
Això passava poc després d’haver deixat el cotxe al pàrquing subterrani de la plaça Prim (4a planta negativa, de cinc); un aparcament fosc, estret i, per tant, claustrofòbic (del qual va ser un miracle entrar i sortir-ne sense cap rascada ni bony a la xapa) que no fa honor a la magnífica plaça que té al damunt ni a l’estàtua eqüestre del general.
Deambulant pels carrers del centre, va ser un goig admirar també l’àmplia plaça Mercadal, porticada, i l’edifici de l’Ajuntament, davant del qual coincidia que uns manifestants (d’edat ja avançada) reivindicaven incansables i amb pancartes el dret a l’autodeterminació, la independència i el retorn dels exiliats. I descobrir altres joies més senzilles, però no per això menys importants: la bonica font de la placeta de les Basses o el monument a la poetessa Maria Mercè Marçal, ubicat al bell mig de la plaça de la Dona treballadora.
En resum, una visita breu però intensa i efectiva per poder copsar d’una revolada l’ambient acollidor d’una ciutat en què, sense ser-hi explícitament, traspuaven la presència i l’esperit del mestre Antoni Gaudí, fill de la vila.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!