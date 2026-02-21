Rebombori al monestir

21 de febrer de 2026
Feia tot just una setmana que l’havien admès a la Comunitat; set escassos dies que el jove Marcel, tan sols amb disset anys s’havia posat per primer cop l’hàbit benedictí. Malgrat ser molt jove, feia ja un temps que se sentia cridat a dur una vida retirada; i els pares, pagesos humils, no hi havien posat cap impediment, ans al contrari, tindrien una boca menys per alimentar.
Després d’una breu conversa al despatx del pare prior, que li havia llegit un llistat ple d’obligacions, un monjo de cabells blancs l’havia acompanyat a la cel·la assignada. Sense dir ni una paraula, li deixava, damunt d’una màrfega, el plec de roba gruixuda i aspre, un cinturó de corda, una creu de fusta pel coll i unes sandàlies. El nouvingut va mirar tot seguit per la petita finestra enreixada, per on destacaven unes vinyes en primer terme i més amunt el camí d’eucaliptus per on ell havia arribat a peu.
Durant aquelles primeres jornades, al jove novici li havia calgut aprendre de pressa els costums de la vida monàstica: llevar-se abans de trenc d’alba, fer els àpats en absolut silenci, conèixer les hores per a cadascuna de les pregàries i ajudar en les tasques que cada dos per tres li encomanaven, com netejar plats, coberts i peroles a la cuina —la major part de les vegades— i d’alguna coseta de jardineria al claustre, a tocar de la vella murtra, emblema del recinte, segons li havien explicat un dia al poble, a tocar de la platja.
Tot i l’allau de novetats, fra Marcel —així ja l’anomenaven!— s’imbuïa a poc a poc de la pau del monestir, de la visió de la pedra treballada, dels perfums de pi que desprenia el bosc d’aquella vall solitària; s’havia acostumat al fred als peus, però gaudia dels tocs sovintejats de la campana de l’església, que es barrejaven amb el cant de les tórtores o d’alguna puput, aquell tipus d’ocell acolorit i peculiar que tant li agradava.
Però el dia vuitè, tot just llevar-se, va percebre unes corredisses estranyes als passadissos del claustre. I, abans de sortir de la cel·la, va entreobrir la porta per mirar què passava. Tot i ser encara mig fosc, va poder distingir el pare prior, seguit d’un grup de monjos amb espelmes enceses, dirigint-se tots junts cap a l’entrada principal del recinte.
Aquell mateix matí, la comitiva dels monjos en ple, i en direcció a la capella per complir amb la primera oració del dia, no va caminar en l’absolut silenci habitual, ja que un rumor insistent s’escampava: el rei Ferran havia estat apunyalat quasi de mort a Barcelona, i el durien al monestir de la Murtra per tal que fes repòs i curar-se. Es deia també que amb el rei viatjava un tal Colom, navegant que tornava de terres llunyanes… Caldria parar bé l’orella aquells dies; això sí, sense ni bon tros desatendre obligacions ni pregàries.
(Imatge: monestir de Sant Jeroni de la Murtra, situat a la vall de Betlem, al terme de Badalona).
