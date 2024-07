Qui jutja els jutges?

3 de juliol de 2024

La pregunta de l’enunciat és, en aquest país, retòrica. Perquè la resposta és, senzillament, “ningú”. ¿És lògic que als dirigents polítics del Referèndum de l’1 d’Octubre se’ls negui el dret a l’Amnistia, mentre que els policies que van atonyinar els votants siguin els primers beneficiats per la norma? ¿Resulta admissible que l’alta judicatura espanyola interpreti les lleis de manera retorçada, fins al punt de desvirtuar l’essència d’allò que es volia legislar? Quan queda palès que un jutge prevarica de manera descarada i no passa absolutament res, ja que els qui li haurien de parar els peus formen part del mateix estament… Aleshores, de veritat que no hi ha opcions d’encarrilar-ho?

Des de la ignorància d’un ciutadà corrent, ja es veu que això hauria de ser, a part d’urgent, possible. Si més no, existeix la figura del Síndic de Greuges català i del “Defensor del Pueblo” en l’àmbit estatal, els quals van estar creats per denunciar els abusos de les administracions públiques envers la ciutadania (en aquest cas, sobre el dret a una bona justícia). Caldrien instruments similars (gens polititzats, com ho és el Tribunal Constitucional) i que no servissin només per redactar informes i recomanacions, sinó que haurien de tenir poder coercitiu i extensible al control de les màximes instàncies del país. En definitiva, seria donar l’última paraula al poble, reforçant i arrodonint així el sistema democràtic. És a dir, si un polític no compleix allò que ha promès en campanya electoral, se l’hauria de poder fer fora! Si un jutge va per lliure i prevarica clarament, fora! Cal enfortir els mecanismes que podrien retornar el poder real als ciutadans. Si no és així, la democràcia està perduda, i tots plegats anirem cada cop més a la deriva.

Fotografia: Cua de votants en un col·legi, durant el Referèndum de 2017 sobre la Independència de Catalunya; (després del clímax dels dies 1 i 3, en les setmanes posteriors el somni de molts, quasi segur d’una majoria, va quedar ràpidament malbaratat).