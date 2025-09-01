FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

    • 1 de setembre de 2025
    Poesia
    0 comentaris

    Pau

    1 de setembre de 2025

    PAU

    Pau és, de bon inici,

    una paraula amable;

    és allò que tothom vol,

    que desitjaria tenir al voltant,

    una propietat ben preservada.

    Però la pau comença en un mateix,

    per poder oferir-la als altres,

    escampar-la.

     

    És també un concepte abstracte,

    el millor estat de cos i ànima;

    l’objectiu cobejat,

    però la música sovint tergiversada.

    La pau és allò que sentim

    en declaracions magnificades,

    i que no veiem als telenotícies

    ni al verí que escupen uns i altres.

     

    És més aviat una il·lusió, una esperança;

    és com l’aigua de la font,

    que s’escola entre els dits

    assedegats de veritat, de fets concrets

    que la facin tangible i de llarga durada.

    La pau no arribarà

    fins que no la deixin ‘en pau’ els dirigents

    i no parin de masegar-la.

     

    (Imatge de l’apunt: Fonteta de la plaça de la pau, a Amposta).

