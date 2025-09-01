1 de setembre de 2025
PAU
Pau és, de bon inici,
una paraula amable;
és allò que tothom vol,
que desitjaria tenir al voltant,
una propietat ben preservada.
Però la pau comença en un mateix,
per poder oferir-la als altres,
escampar-la.
És també un concepte abstracte,
el millor estat de cos i ànima;
l’objectiu cobejat,
però la música sovint tergiversada.
La pau és allò que sentim
en declaracions magnificades,
i que no veiem als telenotícies
ni al verí que escupen uns i altres.
És més aviat una il·lusió, una esperança;
és com l’aigua de la font,
que s’escola entre els dits
assedegats de veritat, de fets concrets
que la facin tangible i de llarga durada.
La pau no arribarà
fins que no la deixin ‘en pau’ els dirigents
i no parin de masegar-la.
(Imatge de l’apunt: Fonteta de la plaça de la pau, a Amposta).
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!