14 d’octubre de 2026
Ahir se’m va acabar la tinta del boli. Abans, quan això passava, el més natural del món era desenroscar la punta, extreure’n la mina gastada i dur-la de mostra a una papereria. Sí, aquelles botigues on es podien comprar tot d’objectes per a l’escola o l’oficina. De papereries de barri, per sort, encara en queden algunes, que es resisteixen a ser engolides per la voràgine dels grans centres comercials o pels magatzems de venda al detall de productes provinents de la Xina. I, com que el boli no és un boli qualsevol, sinó el record del 1r “Badalletres” de Badalona (de l’any passat), he entrat en una d’elles per demanar una mina nova. Tasca impossible!: ja no se’n venen, de recàrregues.
Per sort, per a d’aquí a tres dies justos (el 17), a l’Associació BDN Escriu tenim ja organitzada la 2a Jornada Literària —Badalletres, 2026—, que, com l’anterior, esperem que sigui tot un èxit de participació. Hi tindrem presentacions de novetats i tallers, exposicions i recitals de poesia, jocs i conferències, degustació de pastissos i alguna actuació musical; i, per descomptat, parades de llibres d’autors de la ciutat i més enllà (socis i convidats). Ah!, també venda d’articles de marxandatge, entre els quals podré aconseguir el nou bolígraf amb la insígnia de l’esdeveniment. L’anterior m’ha durat exactament un any —es tracta potser d’obsolescència programada? Veurem com es comporta el boli del 2026, que, per cert, segons tinc entès (i no és broma), vindrà ja amb una mina extra de recanvi.
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