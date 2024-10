11 d’octubre de 2024

Una tarda de diumenge, la gent d’aquesta petita vila polonesa —i força que n’ha arribat de poblacions veïnes— s’aplega a la riba del riu Wisła (o Vístula, com en diem nosaltres), per escoltar un concert de música clàssica. Fa una estona que els músics, damunt tots ells d’un antic transbordador, afinen els instruments per oferir un programa que es pretén memorable. És el concert anual d’estiu que tothom espera, amb una jaqueta a la mà, o bé posada, i un ull posat al cel; no fos cas que la pluja —que no seria estrany— els espatlli la vetllada.

(Imatge: Nieszawa, agost de 2014).