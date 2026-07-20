Mundial, 2030

20 de juliol de 2026
Des de sempre, i especialment en aquestes últimes setmanes, el futbol ho inunda tot; i és lògic, perquè, a part de generar afició, el futbol identifica col·lectius i els aglutina. I perquè els mitjans afavoreixen més encara que aquest esport, que fa més d’un segle que agrada arreu del món, ocupi les primeres pàgines de l’actualitat. Vaig sentir a dir fa poc que els tres invents principals de la humanitat són el foc, la roda…, i el futbol.
Però voldria imaginar un Mundial de 2030 en què Yamal, Torres o Cucurella puguin vestir la samarreta que els pertoca. Ahir van fer-ho amb l’espanyola (es diu que hi estan obligats —¿?); i van guanyar el campionat amb un domini indiscutible, ja que els argentins en tot moment anaven a remolc i a la defensiva. M’alegro, doncs, per l’èxit personal d’un jove i il·lusionat Yamal, enfront de l’etern posat de pomes agres d’un Messi superat (sembla que ahir va haver-hi un canvi en el tron).
Hauria preferit, no obstant això, no haver de suportar l’excés de rojigualdas que omplien terrasses de bars, carrers, places i no pocs balcons, ni els comentaristes abrandats de la tele madrilenya; aquest fervor patrioter forà —exacerbat per les pantalles gegants, que inexplicablement van escampar-se per pobles i ciutats—, l’espanyolisme d’avui, que tant contrasta amb els mars d’estelades que desfilaven no fa tants anys.
Diuen també que no s’ha de barrejar l’esport amb la política —gran mentida; si més no, frase d’un cinisme insuperable, quan s’hi veten seleccions nacionals que no tenen estat.
Pel Mundial de 2030, d’aquí a quatre anys, malgrat que els signes del temps semblen anar a la contra, el procés haurà emergit de nou? El català serà, per fi, llengua oficial a Europa? Els partits polítics catalans hauran entès que la prioritat és nacional i no d’ideologies? Catalunya tindrà seient de ple dret a la Unió Europea, per haver descongelat la Declaració d’Independència del 17? Podran Yamal i companyia representar el país que els va veure néixer un dia? I podrà l’afició sentir-se identificada amb un equip veritablement seu?
Imagino un altre Mundial de futbol de 2030… Sí, molt diferent.
Imatge de l’apunt: monument dedicat al Barça, ubicat a La Ràpita (per cert, equip originari d’una gran part dels jugadors de la final d’ahir).
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