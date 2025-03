1 de març de 2025

La Llibreria la 2 de Viladrich de Tortosa —plena a vessar— ha donat la benvinguda a aquest mes de març amb la presentació del llibre “Mediterrània, motius per començar el viatge” (Àfriques edicions, 2024), de la periodista Pilar Sampietro, i amb la presència d’Arturo Gaya Iglesias com a mestre de cerimònies.

Així, els assistents hem pogut gaudir d’una vetllada plena de sensibilitat, on, tant els textos de prosa poètica de l’autora, com els ‘cants de l’era’ interpretats pel cantautor tortosí representaven un vertader bàlsam inclusiu, un antídot necessari contra els temps que corren.

«Tenir esperança és una obligació», remarcava una Pilar apassionada, tot referint-se a la voluntat de lluita envers les actituds negacionistes i totalitàries que avui en dia volen imposar-se. Ha estat una presentació plena d’amor cap a aquest Mare Nostrum i la seves cultures, en què la música dels diversos territoris juga un paper força important, tal com ha estat divulgant el programa de l’emissora Radio3 que durant quinze anys ha conduït l’autora.

El llibre està construït a base de petites píndoles de prosa poètica, convenientment il·lustrades, amb les quals el lector podrà refermar-se en la consciència que les comunitats que envolten aquest mar no són tan diferents les unes de les altres de com se’ns vol fer creure. Uns escrits que ens donen motius de sobres per, sense perdre ni un minut, “començar el viatge” de la seva lectura.